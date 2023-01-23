『ビンテージフライトジャケット TYPE G-1【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 18時 34分に出品され04月17日 18時 34分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在650件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ビンテージフライトジャケット TYPE G-1



フライトジャケット レザージャケット

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即購入okです 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ビンテージフライトジャケット TYPE

G-1