『【美品】UNDER ARMOUR アンダーアーマー ベンチコート フード付き【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 16時 51分に出品され03月27日 16時 51分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在922件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価···25.300円



【サイズ】



サイズ···SM



肩幅···42.5cm



身幅···52cm



着丈···103cm



袖丈···67cm



※平置き採寸になります☆







※他にも

多数出品しておりますのでぜひご覧ください☆

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【状態】

とっても綺麗です(⁠^⁠^⁠)





【商品説明】



「STORM」テクノロジー

UA独自の撥水加工を施した「UA ストーム」が、雨をはじき、蒸れを防止。雨天時でもアスリートをベストへと導くテクノロジー。

・特殊な撥水加工により雨や雪などが浸み込むことなく悪天候の中でもドライで快適。

・中綿仕様、裏地に起毛素材を使用。寒冷時に身体が冷えるのを防ぐ。

・背面上部には、遠赤外線を蓄え反射するセラミックスを生地にプリントすることを可能にしたテクノロジー「ColdGear Infrared」搭載。

・遠赤外線効果によって身体を温める。

・ファスナー前立て、袖口部分のリブによって隙間からの風や冷気の侵入、身体が冷えるのを防ぐ。





※古着になりますので神経質な方はよく熟考のうえご購入のほうお願いいたします。





【アイテム】

UNDER ARMOUR アンダーアーマー インサレート ベンチコート フード付き





【素材】

ナイロン





【仕様】

ベンチコート ロングコート ナイロンコート





【カラー】

黒 ブラック





【配送】

簡易包装にて1~2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





他にも

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#Rs☆のメンズアパレルアイテム 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アンダーアーマー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】UNDER

ARMOUR アンダーアーマー ベンチコート フード付き