『新品 Sony ソニー 純正 NP-FV70A バッテリー 充電池 ビデオカメラ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月07日 05時 55分に出品され03月07日 05時 55分に終了予定です。即決価格は7,408円に設定されています。現在79件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SONYソニー純正のバッテリーNP-FV70Aです



自宅保管品で、本体のみ外箱なしの新品未使用ですので、

大変お買い得です。



対応機種は、

■ハイビジョン“ハンディカム”

FDR-AX30・FDR-AX40・FDR-AX55

FDR-AX100・FDR-AXP35



HDR-CX170・HDR-CX180・HDR-CX270V

HDR-CX370V・HDR-CX390・HDR-CX420

HDR-CX430V・HDR-CX480・HDR-CX485

HDR-CX535・HDR-CX550V・HDR-CX560V

HDR-CX590V・HDR-CX630V・HDR-CX670

HDR-CX675・HDR-CX680・HDR-CX700V

HDR-CX720V・HDR-CX900



HDR-PJ20・HDR-PJ210・HDR-PJ390

HDR-PJ40V・HDR-PJ540・HDR-PJ590V

HDR-PJ630V・HDR-PJ670・HDR-PJ675

HDR-PJ680・HDR-PJ760V・HDR-PJ790V

HDR-PJ800



HDR-XR150・HDR-XR350V

HDR-XR550V



■レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー

NEX-VG10・NEX-VG20・NEX-VG20 H

NEX-VG30・NEX-VG30H・NEX-VG900



■ダブルフルハイビジョン3D“ハンディカム”

HDR-TD10

HDR-TD20V



■アダプター/チャージャー

AC-VQH10・AC-VQP10・AC-VQV10

BC-QM1・BC-TRP・BC-TRV

など

すべての対応機種を記載できておりません。

記載のない場合はメーカーサイト又はお手持ちのカメラの説明書でご確認ください。



表面に保管中のスレ傷などある場合がありますが、

未使用ですのでお買い得です。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>ビデオカメラ 商品の状態: 新品、未使用