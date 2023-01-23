『【真作】掛軸 東久世通禧(竹亭)『二行書』絹本 肉筆 共箱付 掛軸 p10103【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 08時 20分に出品され04月18日 08時 20分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在763件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>書
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
短冊5枚組 「秋空一聲雁」「喫茶去」「青松多寿色」「瑞気満高堂」「直心是道場」
¥ 10660
掛軸 茶掛一行書 縦幅 須賀玄道「明歴々露堂々」共箱 大徳寺派
¥ 10400
印石 印章 印鑑 17Bと11B
¥ 8580
額装 種松老道銘 漢詩 月に鳥図 水墨画 古画掛軸茶道具鉄瓶銀瓶古美術急須中国
¥ 48500
【文山秀氣】古拓。晦翁：儒教聖人「朱熹」筆。朱子。號「晦翁」。戰前古拓。古美術。
¥ 15410
晦厳常正 臨済宗大徳寺489世『貴和』書掛軸、大梅窟 堀内宗完箱書
¥ 11700
1847年 弘化4年 黒住宗忠 黒住教開祖 日々家内心得の事 紙本 肉筆 巻物
¥ 14990
掛軸 馬場汀舟作 「 寒水茫茫月を浴びて」880
¥ 11000
鎌田梅石（森琴石 師事）不老長春図（花鳥図）絹本 掛軸
¥ 9685
掛軸 馬場芳枝作 「 万葉集？ 」872
¥ 11000
【真作】掛軸 小野寺梅獄『五匹鯉図』絹本 肉筆 共箱付 掛け軸 a030113
¥ 17472
長栄堂 小筆 13本 まとめ売り 未使用 書道
¥ 10400
松鳥絵 大型 名家 張大千 掛け軸
¥ 11700
表千家 堀内宗完(兼中斎)宗匠［深雲古寺鐘］茶道具 茶掛け 共箱！
¥ 8580
掛軸 14
¥ 43465
第五人格 identityⅤ 納棺師 衣装 オフラインパック コード未使用 色紙
¥ 32200
劇団民芸
¥ 13000
印材、篆刻、遊印、書道印、落款印2個（楽．仁者寿）
¥ 12090
落札価格11700円
763 入札履歴
終了
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