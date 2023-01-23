『【真作】掛軸 東久世通禧(竹亭)『二行書』絹本 肉筆 共箱付 掛軸 p10103【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 08時 20分に出品され04月18日 08時 20分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在763件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■■■商品説明■■■



【ご参考】

東久世通禧 (ひがしくぜ みちとみ)

天保4年11月22日(1834年1月1日)-明治45年(1912年)1月4日

幕末・維新の尊攘派公卿。華族(伯爵)。

天保4年(1834)、東久世通徳(みちなる)の子として京都に生まれる。江戸時代末期から明治時代にかけての公家、政治家。七卿の一人。文久2年の政変の際三条実美らと西走。王政復古とともに帰洛し、貴族院・枢密院副議長等を歴任。従一位。王政復古後には外国事務総督を務め、後に神奈川県府知事・開拓長官・侍従長などの要職を歴任する。明治4年(1871)の岩倉遣外使節団に随行。15年元老院副議長。17年伯爵。21年から枢密顧問官を兼任。23年貴族院副議長。25年から枢密院副議長をつとめた。一方で竹亭、古帆軒の号を称し、詩歌や書画にも才能を発揮した。明治45年(1912)歿、78才。



＜状態＞



経年の汚れ、シミ、シワがございます。(写真参照)



表装、一部剥がれかけてます。



状態は画像でご判断お願い致します。



商品は画像のもので全てです。



こちらは中古品になりますので、充分ご理解のうえご購入よろしくお願いします。



■■■サイズ(実測)■■■

全体：長約175cm 幅約48cm 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>書 商品の状態: やや傷や汚れあり