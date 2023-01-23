『【美品✨】GENTEN ゲンテン ショルダーバッグ ハンドバック 2way【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 12時 06分に出品され03月14日 12時 06分に終了予定です。即決価格は9,305円に設定されています。現在374件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ▪️アイテム

ハンドバッグ/レザー/BRW/無地/シボ革/2WAY/



▪️商品説明

ブランド : GENTEN(ゲンテン)

商品名 : PALA KNOT パラノット

カラー : ダークブラウン

サイズ : 持ち手 32 マチ 11 高さ 32 幅 34



状態 : 使用感はありますが、

比較的綺麗な状態で

まだまだお使いいただけます



▪️購入元 : ブランド真贋鑑定ショップ



▪️万が一、コピー品であった場合は、返金対応させていただきますのでご安心下さい。



▪️配送1〜2日程度で発送致します。 ※基本的に新品購入でない為、チャーム等の付属品の欠品については分かりかねます。写真に写っていないものは基本的に付属しませんので予めご了承ください。



※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境、照明機材等によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、予めご了承ください。※基本的に中古品の為、細かな状態を気にされる方はご購入をお控え下さい。



ご購入前にプロフィールをご覧下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ゲンテン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品✨】GENTEN

ゲンテン ショルダーバッグ ハンドバック 2way