『herlipto Vyronas Lace Collar Dress【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 13時 44分に出品され03月26日 13時 44分に終了予定です。即決価格は12,155円に設定されています。現在281件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 herlipto

Vyronas Lace Collar Dress

Mサイズ

ベージュ



エルメ店舗にて購入、1度着用しました。

ハンガー、下げ札、予備ボタンは付属しません。

特筆する点はなく美品にはなりますが、

中古品また素人保管のため神経質な方のご購入はお控えください。



※落札後のクレームは対応しかねますのでしっかりとご理解したうえでのご購入をお願いいたします。

※保管上または梱包でのシワはご容赦ください。

※検品は素人が行っているため、汚れ等の見落としはご容赦くださいませ。また、状態に敏感な方はご遠慮ください。

※不明な点がありましたらお気軽に、ご質問ください。



即購入可⭕️

匿名配送⭕️



⚠️プロフィールの確認をお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ハーリップトゥ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ herlipto

Vyronas

Lace

Collar

Dress