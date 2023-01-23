『darich キルティングサークルバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 00時 24分に出品され04月02日 00時 24分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在617件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1部キズあり。

普段使う分にはあまり気になりませんがちゃんと見ると目に見えてわかる傷があります。画像部分以外は比較的綺麗な状態だと思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

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レディース

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キルティングサークルバッグ