『【美品】 theory CITY ロゴニット 黒 Sサイズ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 18時 49分に出品され03月08日 18時 49分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在486件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 theory セオリー



ロゴニット

01-2301721

COMFORT WOOL CITY 2

¥24,200（税込）

Sサイズ

black 黒



秋冬のブラックコーディネートにぴったりなロゴニット。胸元に入ったロゴが印象的なクルーネックニットになります。コーディネートのポイントになるトレンドのロゴアイテムをニット素材に落とし込むことで、大人の洗練されたカジュアルが叶う。ややワイドなネックラインからのぞく白Ｔシャツとのレイヤードが映えます。





クリーニング済み

着用回数は少ない為、綺麗な状態です◎



送料がかかるので値下げ不可でお願いします。







theoryのお洋服、整理しながら定期的に出品しています。

#sakiレディース服



#saki_theory



よろしければご覧ください( ¨̮ ) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: セオリー

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 【美品】 theory

CITY

ロゴニット 黒 Sサイズ