『新品Radiate スキッパーシャツワンピース ベージュ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 08時 37分に出品され05月05日 08時 37分に終了予定です。即決価格は7,098円に設定されています。現在450件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 未使用タグ付き



radiateのシャツワンピースです。

ふんわり広がる裾のシルエットが素敵です。



ゆったりして体型カバーしてくれるデザインで、女性らしく上品でエレガント

そのままゆったりと、ベルトでウエストマークしても○



身幅69

着丈117



綿100%





定価15,000円



カラー···ベージュ



柄···無地



季節···春夏 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: スコットクラブ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 新品Radiate

スキッパーシャツワンピース ベージュ