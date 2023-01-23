『【美品】タムロン AF 18-270mm ニコン用【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 00時 16分に出品され03月21日 00時 16分に終了予定です。即決価格は9,653円に設定されています。現在194件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 広角〜超望遠まで対応

手振れ補正機能内蔵

TAMRON AF 18-270mm F3.5-6.3 Di II VC Nikon Fマウント用



【コンディション】



◇外観

全体的にベタつきもなく、良好です

防湿庫で保管しています



◇光学系

撮影に影響あるようなカビ・クモリは見受けられません

オートフォーカス作動



【付属品】

フロントレンズキャップ

リアレンズキャップ

レンズフード

対応機種



D1/D1X/D1H/D2H/D2X/D2Hs/D2Xs/D3/D3X/D3S/D4

D4S/D5/D100/D200/D300/D300S/D500/D700

D800/D800E/D600/D610/D810/D750/D850/D50/D70

D70s/D80/D90/D100/D7000/D7100/D7200/D7500など



※D40&D60&D3000&D5000シリーズなどの

ボディ内AFモーターが無いカメラでは

マニュアルフォーカスとなりますのでご注意下さい



その他特徴···レンズフード付き,前面レンズキャップ付き,背面レンズキャップ付き 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(ズーム) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: ニコンFマウント ブランド: タムロン