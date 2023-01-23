『ディオール ソバージュ Dior Sauvage Parfum 60ml【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 06時 12分に出品され03月10日 06時 12分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在421件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024年8月にプレゼントでもらいました。

箱無し

残量8割



【ブランド】

DiorのSauvage Parfumは、洗練された香りで知られています。特に男性に人気の高いフレグランスです。



【容量】

残量は約8割くらいです。画像をご確認ください。

60mlで、日常使いにも特別な場面にも最適です。長持ちする香りを楽



【製造国】

フランス製で、高品質な素材を使用しており、信頼性があります。



- ブランド: Dior

- 商品名: Sauvage Parfum

- 容量: 60ml

- 製造国: フランス















人気シリーズ···ソヴァージュ



総容量···50〜99ml 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(男性用) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: クリスチャンディオール