『パラスパレス レザーポシェット マーヴェレッツ 2wayバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 18時 42分に出品され03月24日 18時 42分に終了予定です。即決価格は8,814円に設定されています。現在9件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 パラスパレス マーヴェレッツのショルダーバッグ



カラー 濃紺



素材 牛ヌメ革 ヴィンテージ加工



サイズ 約23×16×2センチ



ストラップは調節可能



2wey使用でポーチとしても使用できます



未使用品です 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: パラスパレス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ パラスパレス レザーポシェット マーヴェレッツ 2wayバッグ