『エルジン 懐中時計 手巻き【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月23日 20時 47分に出品され04月23日 20時 47分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在958件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エルジン

懐中時計

手巻き



現在作動してますが、長年オーバーホールしていない為、ご自身でのオーバーホールをおすすめします。

状態は画像参照してください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: エルジン

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ エルジン 懐中時計 手巻き