『ヴィヴィアンウエストウッド【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 20時 58分に出品され03月29日 20時 58分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在617件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヴィヴィアンウエストウッドのハンドバッグです。

リュックとしても使えます。



7、8年程前に購入した物で、使用感はありますが目立った傷などは無く、まだまだ使えます。



中古品店でも中々見つからないレア物です。



サイズ（素人採寸）

縦23cm

横31cm

厚14cm



写真に写っている物が全てで他の付属品はありません。



妻の代理で出品しています。

ペットタバコ無し。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ヴィヴィアンウエストウッド