『ビーツフィットプロ beats fit pro【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 13時 40分に出品され03月17日 13時 40分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在117件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ビーツフィットプロの黒です。



依頼出品になります。

開封はされておりますが新品未使用品との事です。

ケースを入れる台座が壊れています。

使った事がないので音質等は不明ですが付属品は全て揃っています。



新品未使用品ですが、一度人の手に渡った事がある事をご理解いただける方、よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ビーツバイドクタードレー