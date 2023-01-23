『50S～60S ヴィンテージ ファー襟付クロップドコート ベルベット ジャケット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 15時 56分に出品され03月13日 15時 56分に終了予定です。即決価格は9,266円に設定されています。現在943件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】

こちらは、２０年前くらいに

仕入れ先がシアトルとフランスの古着屋で購入したものです。



光沢のある滑らかな生地、艶のあるカーキ色の大き目のボタン。

襟は取り外しはできません。

とても美しい状態で残っています。

1950～60Sくらいのものと推測します。



【素材】

・不明。

ベルベットかベロアのような光沢のある生地。

ファーは、ミンクかフォックスかラビットと推測。



【ダメージ箇所】

・特筆するものはありませんが、中古品であることをご理解ください。

※気になる方は購入をお控えください。



【サイズ】平置き採寸

袖丈：59cm（襟元から）

身幅（脇下～脇下）：53cm

総丈：59cm

（素人採寸のため、多少の誤差有）



販売前に家で日干し、ブラッシング済みですので

到着後すぐお使いいただけます。



【ご留意事項】

・VINTAGE古着のご購入は、古着に慣れている方にしかオススメしません。

・古着屋に入った時のような独特の香りがするものもございます。

・目立つダメージは明記していますが、小さなダメージ（キズ、シミ、ホツレ、経年劣化など）に関しましてはキリがないので言及していません。また、気になるダメージの差も人それぞれですので、神経質な方はご遠慮ください。



それでもヴィンテージ古着はとっても魅力的なものです。

お好きな方は是非下記のタグをクリックして覗いて行ってくださいね♪

#まちの古い布屋さんヴィンテージ古着出品ページ



【梱包について】

・簡易包装。



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カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 50S～60S ヴィンテージ ファー襟付クロップドコート ベルベット ジャケット