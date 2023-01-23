『愛知岐阜/送料込★2024年★美品★ヤマダ 7.0kg洗濯機 YWM-T70L【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 21時 29分に出品され04月26日 21時 29分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在786件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ヤマダデンキ
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【訳あり】2022年製/SHARP/ドラム式洗濯乾燥機 ES-S7G/左開き
¥ 22950
落札価格14900円
786 入札履歴
終了
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