『愛知岐阜/送料込★2024年★美品★ヤマダ 7.0kg洗濯機 YWM-T70L【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 21時 29分に出品され04月26日 21時 29分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在786件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただき、ありがとうございます。



★不要な冷蔵庫や洗濯機、その他家具類など、別途料金で回収可能ですのでご相談ください★

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ヤマダオリジナル RORO YWMT70L 全自動洗濯機 7.0kg



●忙しい朝にも便利！スピードコース選択で約24分/23分で洗濯できる

●ステンレス槽だから 黒カビの発生を抑えて清潔

●洗浄液濃度２段階洗いで 繊維の芯から汚れを落とす

●脱水の最後にパルセーターをゆっくり動かして洗濯物の絡みをほぐし,

洗濯物を取り出しやすくします。

●洗濯の時に衣類の絡みを抑えて洗浄し、やさしく脱水。シワの少ない洗い上がりでアイロンかけも楽になります。



【仕様】

本体重量：約30kg

本体寸法：幅約565×奥行約534×高さ約890mm

標準洗濯容量：7.0kg

予約：1～12時間後完了設定可能

ふたロック機能：あり



中古になります。2024年製！

特に目立った傷や汚れ等なく、比較的きれいな状態に見受けられますので美品と記しました。

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無料配達エリアが限られてます

■■無料配達エリア(半径10㎞圏内)■■

一宮市、稲沢市、江南市、羽島市、岐南町、笠松町、安八町、岐阜市(南部～中部)

■■1,000円配達エリア(半径20㎞圏内)■■

名古屋市(北部～西部)、あま市、津島市、清州市、小牧市、犬山市、岐阜市、瑞穂市、大垣市、海津市など



■発送の場合は、【全国一律8,600円】梱包・発送たのメル便にての発送になります。

（※発送方法、金額、送料の変更を行いますので、購入前にコメント欄でお知らせください）



配達は、基本的にドライバー1名でのお伺いとなり、車輛横付けまでとなります。



☆★オプション★☆



(1)エレベーター無し2階以上＋2000円

ご希望の方はこちらを選択下さい。



(2)搬入一括お任せプラン ＋6000円

お手伝いが難しい方はこちらのサービスを選択していただければ搬入は全てこちらでやらせていただきます。



※万が一初期不良(製品が使用出来ない場合)があった場合はご対応させて頂きます(評価後の対応不可)



※当社の方で出来る限りのクリーニング・動作確認・消毒などを行なった上でお届け致します。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヤマダデンキ