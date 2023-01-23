『14th Addiction 切り替えデザイン・ダブルジップ・パーカー68312【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 07時 04分に出品され04月20日 07時 04分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在92件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】

やや使用感のあるお品ですが、目立つ汚れやダメージなく状態良好です。



ダークブラウン&黒

(部分的にベージュ)



コットンリブ&フェイクスエード

ダメージ加工

ジップアップ

よく伸縮



フェイクスエードの裏側はサテンのような手触りです。



ネオグランジ

Y2K



手洗いしてあります。



古着なので多少のにおいがありますが、そのままのお届けになる場合もあります。

（新古品も含みます）



【サイズ】

肩幅 43

袖丈 69

身幅 47.5～60

着丈 74

（平置きでの計測になります。素人採寸につき多少の誤差はご容赦ください。）



【素材】写真参照



【状態】コンディションランクAB



〈S〉新古品

〈A〉使用感のほとんど感じられない、または使用感わずかのキレイなお品

〈AB〉やや使用感があるものの状態の良いused

〈B〉使用感とかすかなダメージがあるものの、気にならない程度のもの

〈B-〉明らかな使用感と小さなダメージがあるものの、古着として楽しめるもの

〈C〉明らかな使用感があって、目立つダメージや汚れがあるもの

〈D〉かなりの使用感があって、目立つダメージや汚れがあるもの

〈E〉ジャンク品



※入念にコンディションチェックをしておりますが、細かい汚れ・ほつれ・シミなど見落す場合がございますので

ご理解のほどよろしくお願い致します。



※保管および梱包によって、皺が出来てしまいますことをあらかじめご了承ください。



※気になることがございましたら、お気軽にご質問ください。





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カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 14th

Addiction

切り替えデザイン・ダブルジップ・パーカー68312