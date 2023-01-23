『値下げ中 CASIO Protrek BONFIRE【美品】【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 16時 18分に出品され03月26日 16時 18分に終了予定です。即決価格は18,000円に設定されています。現在134件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カシオ プロトレック ボンファイア

PRW-6900BF-1JF



購入後一ヶ月程使用。

スマートウォッチを購入したので出品。



パッケージ完品。

購入時に近い梱包でお送りします。



出品時のAmazon価格 50,050円



※他フリマアプリで販売するために、

出品を終了することがあります。

※購入希望の場合はひとことコメントをよろしくお願いします。



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 未使用に近い ブランド: プロトレック

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 値下げ中 CASIO

Protrek

BONFIRE【美品】