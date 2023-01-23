『アウトドアパック 紙付き【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 01時 50分に出品され04月19日 01時 50分に終了予定です。即決価格は17,600円に設定されています。現在226件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1990年頃の物でボトルケースが二つ付いている。現在は簡単手に入らない。価値が高い物です。

珍しいタイプ。店飲みデイスピレに向いている。掘り出し物。ハイキング,トレキング向き。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アウトドア

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ アウトドアパック 紙付き