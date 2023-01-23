『マイケルコースバタフライバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 11時 03分に出品され03月29日 11時 03分に終了予定です。即決価格は11,111円に設定されています。現在197件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 マイケルコースの2wayバッグです✨

ハンドバッグ、ショルダーバッグ

立体的なバタフライがとてもおしゃれです♪



２度使用しました。

一番長い場所で、横約29cm

縦約21cm、幅約14cm





神経質な方はご遠慮ください。



マイケルコース

蝶々



カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: マイケルコース

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ マイケルコースバタフライバッグ