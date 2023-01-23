『値下！！POLENE ポレーヌ トープ Cyme【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 17時 20分に出品され03月28日 17時 20分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在528件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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POLENE Cyme 2Way トートバッグ ポレーヌ



フォルムと曲線を形作る革の彫刻的なデザインが特徴的なトートバッグ、「Cyme Mini」。上部のうねり、そしてくぼみと丸みがバッグのオリジナリティをさらに際立たせます。



カラー：グレー

サイズ：42 X 25 X 8.5 cm



新品未使用 タグ付き/保存袋

人気商品なので早い者勝ちでお願いします。



実物の写真です。

お品物の色合いは、写真撮影、スマホ、パソコン画面表示等の環境の違いにより、若干異なる場合がございますので予めご了承くださいませ。

状態は新品未使用ですが人の手（私自身）に渡っている商品ですので神経質な方は購入をお控えください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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バッグ タグ 値下！！POLENE

ポレーヌ トープ Cyme