『超美品 ロベルタディカメリーノ がま口 ハンドバッグ ベロア バゴンギ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 15時 21分に出品され03月25日 15時 21分に終了予定です。即決価格は29,788円に設定されています。現在111件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ロベルタディカメリーノ がま口 バゴンギ ハンドバッグになります。

ベロア×がま口が可愛い1品です。

保存袋つき



サイズ

横28cm

縦13cm

マチ15cm



状態

大きな傷汚れなく美品のお品です。



⚫返品対応について



偽物だった場合全額返金します。





⚫購入元



日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場



大手ブランドショップにより

真贋鑑定済みの【確実正規品】です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ロベルタディカメリーノ

カテゴリ ファッション

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バッグ タグ 超美品 ロベルタディカメリーノ がま口 ハンドバッグ ベロア バゴンギ