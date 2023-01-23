『美品 COACH コーチ ショルダーバッグ カメラバッグ シグネチャー【2024年最新】 』はヤフオクでから04月03日 11時 24分に出品され04月03日 11時 24分に終了予定です。即決価格は9,594円に設定されています。現在162件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ブランドは鑑定済みのお品物です

万が一、偽物だった場合は、返品、返金承ります！

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コーチのカメラバッグ



やや型崩れはありますが、とても綺麗ですので、気持ちよくお使い頂けると思います。



レディース、メンズ、男女問わずユニセックスでお使い頂けます。



■COACH コーチ

ショルダーバッグ 斜め掛けOK

カメラバッグ



■素材:

PVCレザー



■カラー：

ブラウンベージュ系



※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますので、ご了承の上お買い求め下さい。



■サイズ：

横 約18㎝

縦 約13㎝

マチ 約5㎝

ショルダー長さ 約129-147㎝



※素人寸法の為、多少の誤算はご了承ください



■仕様：

【開閉】

ファスナー

【外側】

背面オープンポケット

【内側】

オープンポケット

カード入れ×2



■付属品：カード、冊子



■状態

中古品ですので、神経質な方の購入はお控えください

※金具に小キズあり

※型崩れあり

※内側に薄汚れあり



写真にてご確認くださいませ



商品の【状態】をご理解頂いた方の購入をお願い致します



■購入:県内アウトレット



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■発送方法

緩衝材で、丁寧に梱包

1～2日以内に発送予定



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TE2404 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品 COACH コーチ ショルダーバッグ カメラバッグ シグネチャー