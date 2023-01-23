『ヴィンテージ 1996 ジーザスフリークショー トークツアー古着 半袖 Tシャツ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 09時 27分に出品され03月19日 09時 27分に終了予定です。即決価格は11,432円に設定されています。現在112件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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■商品名



ヴィンテージ 1996 ジーザスフリークショー DC トークツアー ツアーUSA古着 半袖 Tシャツ



■コンディション

使用感はございますがまだまだ着られる状態です。あくまでも中古品となります事をご理解の上、ご購入をお願いします。



■表記サイズ

XL



■平置きサイズ（cm）

着丈 76

身幅 56

肩幅 57

袖丈 24





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24-7TK-363 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ヴィンテージ

1996

ジーザスフリークショー

トークツアー古着

半袖

Tシャツ