『【美品】ダブルスタンダードクロージング Wild Cherryプリントパーカー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 03時 15分に出品され04月01日 03時 15分に終了予定です。即決価格は9,672円に設定されています。現在628件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきありがとうございます



コメントなし即購入歓迎です◎



◇ブランド

DOUBLE STANDARD CLOTHING

ダブルスタンダードクロージング



◇アイテム

Wild Cherryプリントパーカー

フロッキーpt L/PK

フロッキープリント パーカー

コットン起毛ビックシルエットパーカー

ビッグシルエット

モードカジュアル

2023AW

定価 : 27500円

品番 : 0208-010-234



◇カラー

ホワイト



◇サイズF

肩幅 50cm

身幅 60cm

袖丈 58cm

着丈 70cm



※素人寸法ですので多少の誤差がある事はご了承ください



◇状態AB

パーカーの裏側に黒いシミ有

※写真16枚目をご確認ください

その他使用感が少ない美品な商品です。



◇購入先

ブランドリユース店

オンラインストア

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

鑑定済み正規品



※あくまで中古品になりますので神経質な方はご購入お控えください



※仕事の関係上返信が遅れることがありますが、出来る限り迅速にコメント対応させて頂きます

ご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせください



◇古物商許可番号◇

【 631122400014 】 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ダブルスタンダードクロージング

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 【美品】ダブルスタンダードクロージング

Wild

Cherryプリントパーカー