『Kenko ケンコー TELEPLUS PRO300 3XM【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 05時 56分に出品され04月14日 05時 56分に終了予定です。即決価格は9,516円に設定されています。現在223件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂き本当にありがとうございます♪

感謝です！！（●＾o＾●）



★並品★





Kenko ケンコー TELEPLUS PRO300 3XM











‐付属する商品



■ 元箱



■ 前後キャップ



■ 取説



■その他写真に写っているもの 以上となります。







【コンディション】



◆外観



比較的きれいで、



目立つ傷はございません！



手に取った時の質感はバッチリですよ！！



手に持ってるだけで心が躍ります〜♪♪



本当にお勧めできる一品です！





◆光学



小くもり、小カビ等少々ございます。



ただ、撮影に影響があるほどではございません！



テスト撮影も行いましたが、写りも評判通りで



大変綺麗な写真が撮れました！





◆動作



機関については専門店にて動作確認済みの安心商品です♪



当方も確認しましたが機能問題なく良好です！



絞りリング、フォーカスリング共に、



引っかかり等もなくスムースに動きます。





是非この機会をお見逃しなく！



返品に関しては受取評価より前の場合のみ受け付けております。

それ以降は対応できませんので御了承ください。



#1840 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: キヤノンEFマウント ブランド: ケンコー