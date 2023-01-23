『レザーX 帆布・キャンバス リュックサックパック 通勤 通学 旅行 男女兼用【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 18時 51分に出品され03月24日 18時 51分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在386件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 古くから帆布は航海、軍事及び油絵等に使われました。コットン100％の綿密な帆布---頑丈で耐久性抜群、簡単に壊れません。通気性がある織物だが-----帆布は有效的に風を遮断し、おしゃれなアイテムに最適な（リュックサック、小袋、デジタル設備ケースと靴）素材として利用されます。



この帆布リュックサックは綿100%の厚い帆布と最高級の牛革と合わせて制作され、ブロンズ金属アクセサリー及び特殊なガーメントウォッシュ技術を施し、リュックサックはクラシック風に仕上げ、手触り感はより快適になりました。



複数のポケットを設け、容量は非常に大きく、メインポケットは17インチのノートPCを収納できる他、他の用品も入れられます。



ビッグの異なる色のリュックサックを揃えており、カップルリュックサック、親子ぺアルックリュックサックなどとして利用できます。



植物タンニンなめし素材は人体への有害物質を一切含まれていません。この素材は皮膚と直接に 接触するエコな皮革に使われます。長時間使うと，皮革の色は徐々に滑らか、ゴールド色とな り、クラシックな質感が溢れます。



簡約&カジュアル：



シンプル、頑丈、軽いリュックサック、旅行者、学生、サラリーマンに適。



サイズ : 45cm×30cm×11cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ レザーX

帆布・キャンバス

リュックサックパック

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男女兼用