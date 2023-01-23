『TUMIトゥミ エクスパンダブルブリーフケース26141DHブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 16時 49分に出品され04月04日 16時 49分に終了予定です。即決価格は8,073円に設定されています。現在154件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただき誠にありがとうございます

TUMI トゥミ

エクスパンダブルブリーフケース

26141DH



お色 ブラック



（状態）※主観になります

ユーズド美品

やや使用感あり



（商品特徴）

TUMIで1番人気のショルダーバッグ



拡張する事で容量を増やすことが出来、日常から出張までの使用が可能



（実寸）

横幅 40

高さ 28

奥行き 18



※素人採寸になります、誤差はご容赦ください



※価格交渉は希望価格の入力ではなくコメント欄よりお願いいたします

※出品者の体型、購入時期、購入場所、着用回数などについては基本的にご返答いたしません、ご理解ください

※「付属する」との記載がない場合、ハンガーやシューツリーなどは付属いたしません



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カラー···ブラック



特徴···2way 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: トゥミ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ TUMIトゥミ

エクスパンダブルブリーフケース26141DHブラック