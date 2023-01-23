『【未使用】YOUNG & OLSEN × FREAKS STORE 別注【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 18時 41分に出品され04月28日 18時 41分に終了予定です。即決価格は13,250円に設定されています。現在554件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 YOUNG & OLSEN × FREAKS STORE LIMITED MODEL

別注 EMBOSSED LEATHER LEATHER REVERSE



ヤングアンドオルセン



エンボスレザートートバッグ



カラー：ブラウン



zozotown購入です。

状態確認のため、開封はしております。

シワございます。



長期自宅保管の為、少しでも細かい事が気になる方のご購入はお控え下さい。



事前確認は無しでゆうゆうメルカリ便↔らくらくメルカリ便へ変更をさせて頂く場合があります。

ご理解頂ける方のみでお願いいたします。



※軽く折り曲げて発送させて頂く場合があります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ヤングアンドオルセンザドライグッズストア

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【未使用】YOUNG

&

OLSEN

×

FREAKS

STORE

別注