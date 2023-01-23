『ショルダーバッグ、ハンドバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 07時 34分に出品され03月30日 07時 34分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在161件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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違うバック買った為出品します！

傷や汚れなく非常に綺麗な状態です



実物も写真と同じです



サイズ：

25 x 19 x 11.5 cm

(幅 x 高さ x マチ)



付属品：箱(傷み有)／保存袋／ショルダーストラップ



【注意事項】こちらは並行輸入品となります。トラブル防止の為、並行輸入品についてご理解頂けない方

国内正規品にこだわる方、完璧な状態を求めている方、神経質な方、少しでも不安な方はご購入をお控えください。

国内での修理は対象外となります。



沖縄県は送料が追加で2000円必要です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ショルダーバッグ、ハンドバッグ