『sundaysbest noroll montgomery bytibbett【2024年最新】 』はヤフオクでから03月03日 15時 31分に出品され03月03日 15時 31分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在33件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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montgomery bytibbett Monty ダッフルコート

モントメゴリー モンティー





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MONTGOMERYを手掛けているイギリスの名門ブランドtibbett(チベット)のダッフルコート

シルエットと生地が綺麗でいけてます

POPEYEっぽくザックリとオーバーサイズで着るとかっこいいです



UK42 体感(XL) の為 選択

着丈108身幅66肩幅57袖丈61



画像ご確認お願いします

USEDですが着用に問題無しです

USEDにご理解ある皆様のご購入をお願いいたします

新品クオリティをご希望の皆様は申し訳ございませんがご購入をお見送りください

大変心苦しい事ですが感覚的な細かい事はご容赦お願いいたします

着用出来るモノを出品しています



ジャケット





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y2k 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ sundaysbest

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montgomery

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