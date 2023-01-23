『M1176 MAISON KITSUNE MA-1 ボンバージャケット サイズS【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 15時 56分に出品され04月29日 15時 56分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在878件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ★コメントなし即購入大丈夫です。

★値引きは致しておりません。





★ブランド★

MAISON KITSUNEメゾンキツネ



★アイテム★

MA-1ボンバージャケット



★カラー★

グリーン



★サイズ★

表記サイズ：S

肩幅 約45cm 袖丈 約76cm 着丈62cm 身幅 約61cm



※商品を平置きの状態で測っています。

※素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。



★コンディション★

中古商品になります。

目立ったダメージはありません。

問題なく着用していただけます。

細かな状態を気にされる方はご遠慮下さい。

よろしくお願いいたします。

ペット、喫煙ございません。









＊130 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: メゾンキツネ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ M1176

MAISON

KITSUNE

MA-1

ボンバージャケット

サイズS