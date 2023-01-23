『【新品】pero ペロ 切り替えデザイン ノーカラーチェックシャツ チュニック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 08時 03分に出品され04月29日 08時 03分に終了予定です。即決価格は14,350円に設定されています。現在369件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◉pero

ペロ





◎H.P.Franceなどで取扱いのあるperoブランドのブラウスです。



とてもかわいい遊び心のあるデザインです！

チェックのシャツに、ボタンのステッチも１つ１つ違っていてオシャレです。

予備ボタン入れも手作りで可愛いです◎

ガーゼコットンで透け感があり、この季節には最適です！





◉サイズ

36サイズ Ｓ（相当）





◉平置き採寸

肩幅：約42cm

身幅：約50cm

袖丈：約64cm

着丈前：約83cm

後：約99cm

※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。





◉状態

新品・未使用品です。

保管に伴う目立った傷や汚れ等はありませんが、一度手に取ったused品になりますので、繊細な方はご遠慮ください。





◉カラー

白 ホワイト マルチカラー





◉素材

綿100%





◉生産国

インド製





◉配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合はコメントにてご連絡いたします。

厚みのある商品は畳んで圧縮しての発送になりますので、畳シワはご容赦ください。





※他サイトにも出品中の為、突然削除する場合がございます。予めご了承下さいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ペロ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 【新品】pero ペロ 切り替えデザイン ノーカラーチェックシャツ チュニック