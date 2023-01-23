『模造刀 大小セット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 18時 33分に出品され03月18日 18時 33分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在615件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】

模造刀の二本セット になります。

山形県の一般家庭で飾られていた品物です。





【各サイズ】

（大）全長104cm 刃先71.5cm 柄25.5cm

（小）全長70cm 刃先47cm 柄18cm





【動作確認 状態】

やや傷、汚れありますが、この位の使用感があったほうが鑑賞用として雰囲気が出ると思います。





【経路 前所有者使用期間など】

一般家庭様からの引き取り品になります。



使用期間は約23年あたりのようです。



【購入 発送について】

即購入可能、送料は無料です。







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