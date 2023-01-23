『模造刀 大小セット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 18時 33分に出品され03月18日 18時 33分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在615件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>武具
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
武道具 矢じり 十文字槍形 鏃 古式 弓道具 鉄製 職人作 美術品
¥ 11570
古美術 工芸品 江州 入道宗典 刀鍔
¥ 7488
武道具 矢じり 十文字槍 木瓜透 鏃 古式 弓道具 鉄製 職人作 美術品
¥ 11570
☆模造刀 坂本龍馬（彫金鍔仕様）☆美品 刀 日本刀
¥ 10140
江戸期鉄地菊透かし大鍔
¥ 25500
日本海軍短剣 模造刀 サーベル 指揮刀 軍刀 日本軍 日本刀 模造刀
¥ 30000
西洋剣 DENIＸ バスタードロングソード 全長122ｃｍ XＺ3414AD
¥ 13400
目貫-武者図-アンティーク
¥ 25500
★ミニチュア 大刀 小刀 龍彫り 模造刀 短刀 日本刀
¥ 9425
つば
¥ 12999
【合法サイズ】残欠 短刀 ドス 樋入り 日本刀 匕首 黒木鞘 黒拵え ナイフ
¥ 9620
模造刀 茶鞘 2本 セット レプリカ 模造刀 コスプレ 撮影会 演劇用 撮影用
¥ 10400
鉄製 鍔（つば） 装飾的な模様
¥ 11375
関の美術刀剣 戦国武将 織田信長 長谷部国重 大刀 模造刀 模擬刀 日本製
¥ 12935
とも様専用大衆演劇 陣太刀 青
¥ 10140
月山貞利 書「鍛刀一途」
¥ 24200
剣 模造刀 旧日本軍 儀礼刀 軍刀 指揮刀 軍刀 サーベル アンティーク レトロ
¥ 11180
五郎三郎作 龍の彫刻 鍔 在銘 131.86g
¥ 13400
落札価格10140円
615 入札履歴
終了
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