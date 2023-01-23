『2024新作新品Birthdaybash【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 09時 02分に出品され03月04日 09時 02分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在132件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024新作 新品未使用

【RE ORDER】METAL BUTTON BUTTERFLY BOA

18,863円(税1,715円)+送料600円～700円



現在11月末～12月上旬配送予定のお品です

素材 POLYESTER65% RAYON30% WOOL5%

SIZE FREE

Length71cm bust74cm shoulder width93cm AH34.5cm



値下げ、コンビニ払い不可

返品不可

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ボアコート ポンチョ ファー テディベア 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: バースデーバッシュ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 2024新作新品Birthdaybash