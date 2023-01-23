『新品XLサイズ RATS オーバーオール 日本製【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 08時 05分に出品され03月30日 08時 05分に終了予定です。即決価格は19,052円に設定されています。現在65件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 表地にコットンダック、裏地に中綿入りキルティングを使用し、保温性を確保したウインドプルーフ仕様のオーバーオール。



後ろポケット横にウォレットチェーン用フック、前身頃にフラップポケット、左脇に着脱用ジップ、股部分にジップを配置したデザイン。



左右両脇にスラッシュポケット、フロント胸元、背面襟下にネームタグを付属。

身幅にゆとりのあるシルエット。



■素材

表地：コットン100%

裏地：ポリエステル100%

中綿：ポリエステル100%



- 色: 黒

- スタイル: オーバーオール





made in japan 日本製



XLサイズ

(ウエスト120cm/ヒップ138cm/レングス81cm/裾幅26cm) / ◯



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ラッツ

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ 新品XLサイズ

RATS



オーバーオール

日本製