『damage denim【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 07時 27分に出品され03月07日 07時 27分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在848件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 punkなダメージ加工を施したdenim







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#y2k #ヴィジュアル系 #v系 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ノーブランド

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ damage

denim