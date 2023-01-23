『JANE SMITH テーラードジャケット 38【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 12時 22分に出品され04月16日 12時 22分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在630件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ２年前に代官山プラージュで購入しました。

定価は６万円ぐらいでした。

着膨れしない素敵なジャケットです。

汚れなどはありませんが、多少の型崩れなどはあるかと思います。着用していなかったので、畳んで自宅保管させていただいています。



【ブランド】

JANE SMITHのテーラードジャケットです。シンプルでありながら洗練されたデザインが特徴です。



【素材】

ダークブラウンのチェック柄が落ち着いた印象を与え、様々なシーンで活躍します。



【サイズ】

サイズは38で、女性にフィットするデザインです。



- ブランド: JANE SMITH

- サイズ: 38

- 色: ダークブラウン

- デザイン: チェック柄

- スタイル: テーラードジャケット



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ JANE

SMITH

テーラードジャケット

38