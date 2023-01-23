『PT TORINO LAMDA メンズ スラックス【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 17時 39分に出品され03月25日 17時 39分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在7件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

カーキ色のスラックスは、シンプルでありながら洗練された印象を与えます。



【機能的なポケット】

前面にはファスナー付きポケットがあり、貴重品を安全に収納できます。背面にもポケットがあり、実用性が高いデザインです。



【快適な着用感】

ウエスト部分はボタンとファスナーでしっかりと固定され、動きやすさを考慮した設計になっています。体型に合わせたフィット感を提供します。



- 色: カーキ

- ポケット: 前面ファスナー付きポケット

- ポケット: 背面ポケットあり

- ウエスト: ボタンとファスナー付き

- サイズ: 44



ご覧いただきありがとうございます。



ウエスト···38cm

ヒップ···54cm

股上···33cm

股下···68cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ピーティートリノ

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ PT

TORINO

LAMDA

メンズ スラックス