『Apple AirPods Pro 【第一世代】【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月12日 06時 06分に出品され04月12日 06時 06分に終了予定です。即決価格は10,139円に設定されています。現在298件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AirPods Pro 【第一世代】です。



2年ほど前に購入しましたが、月に一回使用するかどうかという使用状況であるため、汚れや傷も少ないと思います。

また、音質に関してもノイズなどは無く、特に問題なく使用できると思います。素人の意見ですので、神経質な方はお控えください。



- ブランド: Apple

- モデル: AirPods Pro【第一世代】

- 色: ホワイト

- 付属品: 充電ケース、イヤーチップ、箱

- デザイン: インイヤー型



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし