『ルイヴィトン《インサイドアウト》背面ロゴ Tシャツ E4337【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 21時 58分に出品され03月04日 21時 58分に終了予定です。即決価格は39,900円に設定されています。現在525件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド名

LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトン



商品名

《大人気の最高級Tシャツ》

インサイドアウト 背面ロゴ パッチ Tシャツ ダークネイビー XL

【表参道購入正規品 定価¥101,200-】



商品説明

LOUISVUITTONの大人気の一着。



1番人気のダークネイビーのお色味。



お洒落な色落ち加工。



裏地を表面にデザインした、

インサイドアウトTシャツです。



背面には左右反対に印字された

LOUISVUITTONロゴが目を惹きます。



しっかりとしたコットン生地は、

透け感もなく、ヘビーローテーションできる



春夏シーズン大活躍間違いなしのデザインです。



この機会に是非いかがでしょうか。





サイズXL

肩幅:約52cm

袖丈:約24cm

身幅:約60cm

着丈:約77cm



素材

コットン100%



color

ダークネイビー系



状態

数回のみ着用後クリーニング保管品です。

全体に目立った傷や汚れのないお品物です。



元々若干のウォッシュ加工が施されています。



あくまでも個人保管品の中古品および素人採寸へのご理解をお願い致します。



他にも状態の綺麗なブランド品を販売致しております。

是非ご覧くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ルイヴィトン《インサイドアウト》背面ロゴ

Tシャツ E4337