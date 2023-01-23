『シャープ ドラム式洗濯乾燥機 洗濯11kg/乾燥6kg 左 ES-W114-SL【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 17時 55分に出品され03月16日 17時 55分に終了予定です。即決価格は38,064円に設定されています。現在274件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2021年製

動作OK

特に目立つ傷は、ありませんが細かい傷が見受けられます

業務用洗剤でドラム内清掃済み

到着より30日保証

付属品 給水ホース、排水ホース 輸送金具



洗濯容量：11.0kg

乾燥容量：6.0kg

洗浄方式：マイクロ高圧洗浄

乾燥方式：ハイブリッド乾燥（ヒートポンプ＋サポートヒーター）

運転音：洗濯30dB、脱水37dB、乾燥39dB

使用水量：洗濯75L（定格11.0kg）、洗濯～乾燥52L（定格6.0kg）

消費電力量（50Hz/60Hz）：洗濯75Wh（定格11.0kg）、洗濯～乾燥600Wh（定格6.0kg）

所要時間：洗濯 約35分（定格11.0kg）、洗濯～乾燥 約155分（定格6.0kg）

ボディサイズ（幅・奥行・高さ）：本体のみ 596×727×1115mm、排水ホース/給水ホース接続部含む 640×727×1115mm

重量：約83kg



【乾燥】業界唯一※1「ハイブリッド乾燥技術」と「無排気乾燥方式」で、省エネ・低騒音を実現



ヒートポンプ＆サポートヒーターのハイブリッド乾燥技術により、省エネでふんわりあたたかな仕上がりを実現。

温度センサーと湿度センサーで、乾き具合を感知してムダな運転を低減します。省エネと心地よさを両立する乾燥方式です。

※1 国内で販売するドラム式洗濯乾燥機において。ヒートポンプとサポートヒーターのハイブリッド乾燥技術と無排気乾燥方式を組み合わせたもの。2021年8月1日現在。



●シャープ史上最高の乾燥力※2、ハイブリッド乾燥NEXT

業界唯一※3の湿度センサーを搭載し、AI制御で乾燥力がさらに進化した「ハイブリッド乾燥NEXT」を新搭載。布質にあわせて乾燥運転を制御するので、乾燥ムラを抑えることができます。

フード付きのパーカーやズボンのポケットなど、厚手の衣類でもしっかり乾燥します。

※2 ヒートポンプとサポートヒーターのハイブリッド乾燥技術と湿度センサー、ヒーター、コンプレッサーのAI制御を実現したことにより、省エネかつスピーディにあたたかく心地良い仕上がりの乾燥を目指しました。

※3 国内で販売されている洗濯容量11kgクラス洗濯乾燥機および乾燥容量6kgクラス洗濯乾燥機において。シャープ社製ヒートポンプ式ドラム洗に湿度センサーを搭載。2021年8月1日現在。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: シャープ