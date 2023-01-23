『【極上配色】50s PENDLETON オンブレチェック ボードシャツ M【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 12時 59分に出品され05月01日 12時 59分に終了予定です。即決価格は18,920円に設定されています。現在501件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【ブランド】50s PENDLETON

【サイズ】M

【カラー】グリーン×ブラック

【素材】バージンウール100%



【商品説明】



極上配色 50s PENDLETON オンブレ シャツ M

1950年頃のPENDLETON オンブレチェックボードシャツ。縮みや傷、汚れのないミントコンディション。ここまで綺麗な状態で残っているのは奇跡に近いかと。グリーン×ブラックの神配色。

オンブレチェックを集めている方は喉から手が出るほど手に入れたい配色かと思います。



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【コンディション】



こちらの商品は【A】ランクです。



【S】新品未使用

【A】未使用に近い綺麗な状態

【B】目立った傷や汚れのない美品

【C】多少の使用感あり

【D】使用感あり



【実寸】



・肩幅46cm

・身幅56cm

・袖丈62cm

・着丈71cm



【購入店舗】



SAFARI 高円寺 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【極上配色】50s

PENDLETON

オンブレチェック

ボードシャツ

M