『2024AWHYKE FAUX SHEARLING TYPE MA-1【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 19時 57分に出品され04月02日 19時 57分に終了予定です。即決価格は44,370円に設定されています。現在553件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024AW HYKE FAUX SHEARLING TYPE MA-1



先日購入しましたHYKEのMA1です。

お色は入手困難カラーのクリーム

サイズ１

新品未使用タグ付きです。



色で迷って2色購入したのでお譲りします。

お値下不可 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ハイク

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 2024AWHYKE

FAUX

SHEARLING

TYPE

MA-1