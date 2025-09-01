『ロイヤルカナン 猫用 pHコントロール＋満腹感サポート 2kg×4袋【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 07時 35分に出品され03月15日 07時 35分に終了予定です。即決価格は14,260円に設定されています。現在205件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 賞味期限2025.09

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4袋分です 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>猫用品>>>キャットフード 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ロイヤルカナン