『MM6 ジャパーニーズ メッシュトート トートバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 21時 06分に出品され03月03日 21時 06分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在593件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MM6の定番トートバッグです。

大きいサイズです

普通に使用していたので、使用感はありますが、汚れはないです。



サイズ感は3枚目をご確認ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エムエム6メゾンマルジェラ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ MM6

ジャパーニーズ メッシュトート トートバッグ