『新品HERMÈS バーキン25 エトゥープ W刻印【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 22時 40分に出品され04月19日 22時 40分に終了予定です。即決価格は1,645,600円に設定されています。現在43件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|エルメス
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落札価格1645600円
43 入札履歴
終了
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