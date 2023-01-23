『新品HERMÈS バーキン25 エトゥープ W刻印【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 22時 40分に出品され04月19日 22時 40分に終了予定です。即決価格は1,645,600円に設定されています。現在43件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バーキン25



エトゥープ



トゴ



金具シルバー



刻印W





新品未使用です。

箱、保存用袋など付属品は全て付いてます。

保護シールも付いてます。



高額商品の為あんしん鑑定での購入で

お願いします。5000円お引きします。



※返品・交換は一切承る事が出来兼ねます。



【ブランドの魅力】

HERMÈSは、ラグジュアリーブランドとして知られ、その製品は高品質と洗練されたデザインで評価されています。このバーキンバッグは、特にそのエレガントなスタイルと耐久性が魅力です。



【高級素材】

このバッグは高品質のレザーで作られており、長持ちするだけでなく、使うほどに風合いが増します。グレーの色合いは、どんなスタイルにも合わせやすく、シーンを選ばず活躍します。



【機能性】

内部にはジッパーポケットがあり、貴重品を安全に収納できます。デザインだけでなく、実用性も兼ね備えたバッグです。



- ブランド: HERMÈS

- 製造国: フランス

- 色: グレー

- モデル名: バーキン

- 内部構造: ジッパーポケットあり

- 素材: レザー



ご覧いただきありがとうございます。





バーキン ケリー ピコタン ベージュ チャイ

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クリスマス プレゼント



カラー···ベージュ



型名···バーキン



エルメス バッグサイズ···25 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス

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レディース

バッグ タグ 新品HERMÈS

バーキン25

エトゥープ W刻印