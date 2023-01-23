『激レア逸品 RALPH LAUREN ネイティブ ラグ ジャケット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 13時 45分に出品され04月17日 13時 45分に終了予定です。即決価格は10,600円に設定されています。現在405件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【カテゴリ】：メンズ

【商品名】：RALPH LAUREN ネイティブ ラグ ジャケット

【色】：インディゴ

【サイズ】：4(サイズ詳細を参考にして下さい。)

【サイズ詳細】：肩幅約38cm×身幅約44cm×着袖丈約63cm

【素材】：コットン100%

【状態詳細】：襟・袖汚れあり

【コメント】：RALPH LAURENのネイティブ ラグ ジャケットです。フロント部分はボタン開閉仕様、しっかりとしたコットン素材を採用した着心地抜群のアイテムになります。



使用感のある中古品の為神経質な方にはお勧め致しかねます。



・お使いのPCまたはスマートフォンのモニター色と実際の色が異なることがございます。

・お客様都合による返品交換は受け付けておりません。

・商品は他モールにて併用販売中となります。時間差にて完売してしまった場合は予めご了承くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: ラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 激レア逸品 RALPH

LAUREN

ネイティブ

ラグ

ジャケット