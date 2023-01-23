『DRIES VAN NOTEN ニット 20AW【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 04時 28分に出品され03月18日 04時 28分に終了予定です。即決価格は30,756円に設定されています。現在904件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



・size

表記：M

実寸：身幅:59cm

裄丈:108cm

着丈:72cm

※素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。



・color

ブルー×ホワイト×ブラウン



・material

毛:100％



・こちらの商品は中古品の為、使用に伴います細かなキズ、汚れがございます。神経質な方はご遠慮下さい。

ご不明点な点がございましたら、ご連絡ください。よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ DRIES

VAN

NOTEN

ニット

20AW